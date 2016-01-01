بالفيديو: جواميس برية تتغلب على أسد حاول افتراس أحدها

أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام أسد بمحاولة افتراس حيوان جاموس قبل أن يهب قطيع كامل من الجواميس لنجدة زميلهم ومهاجمة الأسد بكل ضراوة.



ظن أحد الأسود بأنه نجح في الحصول على فريسة سهلة بعد أن انقض على جاموس وغرس أنيابه في عنقه. ولكنه لم يتوقع أن يتعرض لهجوم ضارٍ من قطيع من الجواميس وأن تنقلب موازين القوى بهذا الشكل الدراماتيكي.



ويظهر الأسد وهو يغرس أنيابه الحادة في عنق الجاموس الذي بدا مستسلماً في بداية الأمر قبل أن يحاول مقاومة مفترسه. وفجأة تلقى الأسد مفاجأة لم تكن بالحسبان عندما هرع قطيع كامل من الجواميس لتخليص الضحية من بين براثنه.



وشنت الجواميس هجوماً شرساً بحوافرها وقرونها على الأسد الذي لم يتمكن من مقاومتها وسقط جريحاً على الأرض.



وقد تم تصوير مقطع الفيديو هذا في محمية كروغر الطبيعية في كينيا، ونُشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عدد كبير من المشاهدات بحسب صحيفة الديلي ستار البريطانية.