بالفيديو.. لقطات مرعبة لسيدتين يسبحان بالقرب من تماسيح قاتلة
سمحت حديقة " Crocosaurus Cove" الأسترالية لزوارها الدخول في أسطوانات زجاجية والنزول في حوض سباحة ملئ بتماسيح المياه المالحة الفتاكة.
بحسب موقع ميرور، يعيش في الحوض نحو 200 تمساح، ويجذبون الآلاف من الزوار للسباحة بالقرب منهم بسعادة غامرة لمدة 15 دقيقة بالرغم من خوفهم الشديد.
وظهر في مقطع فيديو نشره الموقع سيدتان مغامرتان تخوضان التجربة لا يفصلهما عن التماسيح القاتلة غير زجاج الأسطوانة، حيث بدا عليهما الخوف عندما حاول الحارس إطعام تمساح وتعالت صراختهما، لكن عبرت إحداهما عن سعادتها بالتجربة المثيرة.
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