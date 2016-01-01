بالفيديو والصور.. شاب ينتقم من آخرين بدهسهم بعد شجار بحفل زفاف تركى
دهس شاب مجموعة من الشباب بسيارته بعد شجار بحفل زفاف تركى.
حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اشتعل الشجار بين الشاب وبعض المدعوين بعد أن اختلفوا عمن يقود الرقصة التقليدية "الهالاي" خلال حفل الزفاف ثم اشتبكوا بالأيدي وسط ذعر المدعوين، ويبدو أن الشاب أخذ الأمر على محمل الجد ليقرر الانتقام من هؤلاء الشباب عقب خروجهم من حفل الزفاف ودهسهم بسيارته بينما يسيرون في أحد الشوارع، حيث انطلق نحوهم بسرعة جنونية مطيحا بأربعة منهم.
نقل أربعة من الخمسة شباب إلى المستشفى ومازالت الشرطة تحقق في الواقعة ومن غير الواضح إن كان تم القبض على الشاب.
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