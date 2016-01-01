بالفيديو.. «معركة بالسيوف والخناجر» بين عصابتين داخل مستشفى

اشتعلت حرب بالسيوف والخناجر بين عصابتين داخل مستشفى في جنوب فيتنام، ما أثار خوف وهلع الأطباء والمرضى والموظفين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، شجارا عنيفا بين عدد من الشباب المتهورين، في مقاطعة دونج ناي، حيث استخدموا خلالها السيوف الكبيرة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، سارع المرضى وذووهم إلى الهروب من المستشفى لإنقاذ أنفسهم، في حين تدخل بعض المارة الشجعان لإيقاف المعركة، من بينهم امرأة، وانتهى الشجار بعدم وقوع أي إصابات.