بالفيديو.. رجل يهاجم آخرين بسكين في محطة قطارات

تطارد الشرطة مشتبها به أخرج سكينا محاولا طعن اثنين خلال مشاجرة بمحطة قطارات مزدحمة.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول رجلان إيقاف الرجل من خلال حواجز التذاكر بمحطة القطارات ببرمنجهام ليخرج سكينا ويحاول طعن أحدهم، في مطاردة خطيرة.

ما زالت الشرطة تطارد الرجال الثلاثة للتحقيق في الأمر، ولم تصدر أي معلومات عن إصابة أحد الرجال.