بالفيديو.. رجل يهاجم آخرين بسكين في محطة قطارات
تطارد الشرطة مشتبها به أخرج سكينا محاولا طعن اثنين خلال مشاجرة بمحطة قطارات مزدحمة.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول رجلان إيقاف الرجل من خلال حواجز التذاكر بمحطة القطارات ببرمنجهام ليخرج سكينا ويحاول طعن أحدهم، في مطاردة خطيرة.
ما زالت الشرطة تطارد الرجال الثلاثة للتحقيق في الأمر، ولم تصدر أي معلومات عن إصابة أحد الرجال.
شاشة أخبارنا
أنباء عن اعتقال سعد لمجرد بباريس بتهم خطيرة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي قالت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قبل قليل أن الشرطة الفرنسية قد قامت باعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة باريس بعدما وجهت ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو : عائلة تحتجز ابنها المختل عقليا 40 سنة داخل غرفة صغيرة مكبلا بالسلاسل
- الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"
- المونيتور: إيران تضغط على السعودية بإقامة علاقات قوية مع المغرب
- طبيب مغربي رفض معالجة طفلتين في حالة خطيرة لانتهاء وقت المداومة و المواطنون يمنعونه من المغادرة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟