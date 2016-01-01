بالفيديو.. أوكراني يقفز من على قطار في النهر لقتل الملل
يمتلك الأوكرانى «ساشا شابيك» قناة شهيرة على «يوتيوب» ينشر من خلالها مغامراته المجنونة والمتهورة، حيث قرر القفز من على قطار من أجل التخلص من الملل الذي يحيط به.
«شابيك» لم يقرر القفز من على قطار متوقف فحسب، حيث اختار أن يخوض تجربة متهورة من خلال الوقوف على سطح قطار متحرك أثناء السفر، والقفز من على القطار عند مروره على جسر فوق نهر دنيبر المثلج في كييف بأوكرانيا، حيث يقع الجسر على ارتفاع 80 قدمًا.
شاشة أخبارنا
أنباء عن اعتقال سعد لمجرد بباريس بتهم خطيرة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي قالت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قبل قليل أن الشرطة الفرنسية قد قامت باعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة باريس بعدما وجهت ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو : عائلة تحتجز ابنها المختل عقليا 40 سنة داخل غرفة صغيرة مكبلا بالسلاسل
- الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"
- المونيتور: إيران تضغط على السعودية بإقامة علاقات قوية مع المغرب
- طبيب مغربي رفض معالجة طفلتين في حالة خطيرة لانتهاء وقت المداومة و المواطنون يمنعونه من المغادرة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟