بالفيديو.. أوكراني يقفز من على قطار في النهر لقتل الملل

يمتلك الأوكرانى «ساشا شابيك» قناة شهيرة على «يوتيوب» ينشر من خلالها مغامراته المجنونة والمتهورة، حيث قرر القفز من على قطار من أجل التخلص من الملل الذي يحيط به.

«شابيك» لم يقرر القفز من على قطار متوقف فحسب، حيث اختار أن يخوض تجربة متهورة من خلال الوقوف على سطح قطار متحرك أثناء السفر، والقفز من على القطار عند مروره على جسر فوق نهر دنيبر المثلج في كييف بأوكرانيا، حيث يقع الجسر على ارتفاع 80 قدمًا.