الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. أوكراني يقفز من على قطار في النهر لقتل الملل

بالفيديو.. أوكراني يقفز من على قطار في النهر لقتل الملل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. أوكراني يقفز من على قطار في النهر لقتل الملل

يمتلك الأوكرانى «ساشا شابيك» قناة شهيرة على «يوتيوب» ينشر من خلالها مغامراته المجنونة والمتهورة، حيث قرر القفز من على قطار من أجل التخلص من الملل الذي يحيط به.

 

«شابيك» لم يقرر القفز من على قطار متوقف فحسب، حيث اختار أن يخوض تجربة متهورة من خلال الوقوف على سطح قطار متحرك أثناء السفر، والقفز من على القطار عند مروره على جسر فوق نهر دنيبر المثلج في كييف بأوكرانيا، حيث يقع الجسر على ارتفاع 80 قدمًا.

مجموع المشاهدات: 81 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات