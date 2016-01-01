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لعبة "بوكيمون غو" تتسبب في مقتل طفل في اليابان

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 11 دقيقة مضت
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لعبة "بوكيمون غو" تتسبب في مقتل طفل في اليابان

ذكرت السلطات اليابانية اليوم الخميس، أن طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات، لقي حتفه في حادث سير بوسط البلاد، نتيجة لإهمال سائق شاحنة كان يمارس لعبة "بوكيمون غو" الشهيرة أثناء القيادة.

وقالت الشرطة المحلية إنه قد تم إلقاء القبض على السائق (36 عاماً) مساء أمس الأربعاء، بعدما صدمت سيارته الطفل أثناء عبوره الطريق في مدينة إتشينوميا، في مقاطعة أيتشي.

وقال الرجل للشرطة "لم أكن أنظر أمامي، لأنني كنت أمارس لعبة بوكيمون غو أثناء القيادة".

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث هو الثاني المرتبط باللعبة المنتشرة على الهواتف المحمولة - والتي تمزج بين الواقع والخيال - في مقاطعة أيتشي، منذ صدورها في اليابان في يوليو (تموز) الماضي.

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