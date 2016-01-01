بالفيديو.. حادث مروع بسبب تهور سائقين
تسبّب تهور قائدي سيارتين، وتسابقهما في السير بسرعة عالية، في حادث مروع، انتهى بتصادم عدد من السيارات وانقلاب إحداهن على أحد الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارتين تتسابقان بسرعة عالية، قبل أن تصطدم إحداها بسيارة اصطدمت بعدد من السيارات، لتنقلب السيارة على جانب الطريق.
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