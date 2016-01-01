بالفيديو: متجر يبيع الهواء الملوث في عبوات للسياح

يسافر العديد من سكان العاصمة الصينية بكين إلى أماكن بعيدة لاستنشاق الهواء النقي، وخصوصاً عندما يصل التلوث إلى مستويات خطيرة في المدينة، لكن رجل أعمال محلي قرر أن يستفيد من هذه الظاهرة، من خلال تعليب الهواء الملوث وبيعه كتذكار داخل وخارج البلاد.



وبعد أن لمس النجاح الذي حققته العديد من الشركات في دول مثل كندا وفرنسا وأستراليا بتعليب الهواء النقي وبيعه في الصين، قرر دومينيك جونسون هيل وهو مواطن صيني بريطاني المولد أن يعكس الآية، وذلك عن طريق بيع عبوات الهواء الملوث في متجر التحف والهدايا الذي يديره في المدينة بالإضافة إلى تصديره للخارج.



ويقول هيل عن مشروعه الفريد من نوعه: "لقد شاهدت الناس يندفعون بجنون لشراء الهواء النقي المعلب من كندا وأستراليا، وأيقنت أن الوقت قد حان لدفع العمل في الاتجاه المعاكس. فهذه العبوات هدايا مثالية، حيث يسهل حملها في حقيبة السفر".



ويأتي الهواء المعلب في عبوتين قياسيتين عليهما رسومات لاثنين من معالم بكين السياحية الهامة، بالإضافة إلى وصف لمحتويات العبوة، وهي مزيج فريد من النتروجين والأكسجين والمكونات الأخرى، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وتتوفر عبوات الهواء الملوث في متجر "بلاسترد8" وكذلك على موقع المتجر على الإنترنت بسعر 28 يوان (4 دولار)، ويبيع هيل المئات منها في بكين كل يوم.