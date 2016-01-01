بالفيديو: إسباني يستبدل كلاب الحراسة بالثيران لحماية ممتلكاته

بعد أن تعرض للعديد من عمليات السرقة، قرر صاحب كراج لبيع قطع غيار السيارات المستعملة في إسبانيا استبدال كلاب الحراسة بثورين من سلالة عادة ما تشارك في مصارع الثيران لردع اللصوص.



وقال إيميليو سيرفيرو إن المشكلة بدأت في وقت سابق من هذا العام، عندما شقت السلطات دواراً جديداً بالقرب من الكراج في مدينة فلنسية، وقامت بإزالة الأسلاك الشائكة التي تحيط بالمكان من إحدى الجهات، مما جعل ممتلكاته عرضة للسرقات، وتم اقتحام الكراج من قبل اللصوص 7 مرات، بحسب موقع أوديتي سنترال.



ويقول سيرفيرو إن التكلفة المالية للمسروقات لم تكن كبيرة، حيث أن معظم اللصوص من الذين يرغبون بالحصول على مرايا أو عجلات أو غير ذلك لسياراتهم، لكن تكرار هذه السرقات شكل إزعاجاً كبيراً بالنسبة له في الآونة الأخيرة.



وأثبتت الكلاب أنها غير فعالة لحراسة المكان، حيث يمكن بسهولة استدراجها من قبل اللصوص بعظمة أو قطعة لحم، كما أن سيرفيرو اضطر إلى إيقاف نظام الإنذار لتجنب إزعاج الجيران بشكل متكرر، ولم يجد سوى الثيران لحراسة أمواله من السرقة.



ويعتقد سيرفيرو أن وجود هذين الثورين سيشكل رادعاً للصوص، ويمنعهم من اقتحام ممتلكاته، فعلى الأغلب لن يخاطر أحدهم بالدخول في مواجهة مع الثورين للحصول على مرآة مستعملة أو عجلة سيارة.