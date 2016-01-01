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بالفيدو: امرأة تطلب النجدة بعدما علقت داخل ثلاجة في المتجر

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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بالفيدو: امرأة تطلب النجدة بعدما علقت داخل ثلاجة في المتجر

وجدت امرأة بريطانية نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد أن علقت داخل ثلاجة حفظ الأطعمة داخل أحد المتاجر، وراح تصرخ طالبة النجدة.

وتظهر شول تيكل (23 عاماً) في المشاهد التي صورتها إحدى صديقاتها، وقد علقت داخل الثلاجة، ولم تكن قادرة على الخروج منها، في الوقت الذي كانت إحدى صديقاتها تحاول مد يد العون لها.

وراحت شول تبكي وتستغيث طالبة النجدة، وسط ضحكات صديقاتها، وبقيت داخل الثلاثة في متجر "كو أوب" بمدينة شيلتنهام حوالي 10 دقائق، قبل أن يتم إخراجها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت شول بعد أن خرجت من الثلاجة: "كنت مع صديقاتي وتناولنا الكثير من المشروبات، وذهبنا إلى المتجر لإحضار المزيد، وجلست على حافة الثلاجة، لكنني فقدت توازني وسقطت داخلها".

وأضافت: "كنت على وشك الخروج من الثلاجة، لكن صديقتي شارلوت دفعتني من جديد إلى الخلف، وبقيت عالقة في الداخل لمدة 10 دقائق، وشعرت أنني سأبقى هناك إلى الأبد، وحاولت الخروج مراراً لكنني لم أتمكن من ذلك".

وتعرضت شول لبعض الكدمات والرضوض على الجهة الخلفية من ساقيها، نتيجة الضغط الذي كان عليهما بسبب وزنها، ولم تشف هذه الكدمات إلا بعد أسابيع من الحادثة.

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