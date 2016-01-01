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بالفيديو: صيني يتسلل إلى قفص دب في حديقة حيوان ويصارعه

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
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بالفيديو: صيني يتسلل إلى قفص دب في حديقة حيوان ويصارعه

ظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني أحد زوار حديقة حيوان في الصين وهو يتسلل إلى حظيرة دب باندا ويتصارع معه، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

ويظهر الرجل وهو يوقظ دب الباندا الذي كان يغط في نوم عميق في بداية الأمر قبل أن يبدأ باللعب معه. غير أن اللعب انتهى بسرعة حين بدأ الباندا بمصارعة الرجل وطرحه أرضاً حيث حاول الرجل تحرير نفسه من قبضة الدب.

وتمكن الرجل في نهاية المطاف من تحرير نفسه والفرار من المكان على جناح السرعة. ويذكر بأن الرجل كان يقوم بجولة في حديقة حيوان ناتشانغ بإقليم جيانغسي عندما قرر أن يتطفل على دب الباندا.

وقال الرجل في تعليق له على الحادث بأنه كان يحاول أن يثير إعجاب حبيبته عبر الاقتراب من الدب ولكن الأمور لم تجر كما خطط لها.

وأصيب الرجل بجروح طفيفة جراء الحادث وتلقى العلاج من فريق طبي داخل حديقة الحيوان.

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