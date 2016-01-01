لن تصدق الطريقة الخبيثة التي اشترت بها هذه الفتاة منزلاً

وجدت فتاة صينية طريقة فريدة لتمويل شراء منزل جديد، وذلك بعد ان طلبت من 20 شاباً شراء هواتف آي فون 7 كهدايا لها، ثم باعتها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى للمنزل.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نحو واسع، قصة فتاة تدعى شياو من مدينة شنتشن، جمعت حوالي 115 ألف يوان صيني (17 ألف دولار)، لتأمين الدفعة الأولى لمنزل اشترته في الريف، وذلك بعد أن حصلت على هواتف آي فون 7 من 20 شاب ادعت أنها واقعة في حبهم.



وبعد أن حصلت شياو على هواتف آي فون، قامت ببيعها عبر موقع هوي شو باو، وجمعت مبلغاً كان كافياً لتحجز به منزلاً في الريف، بحسب ما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية.



وانتشرت هذه القصة، بعد أن قام زميل شاو في العمل بكشف الحيلة التي لجأت إليها، عبر مدونة في الإنترنت. وقال تيان يا يي دو : "جميع من في المكتب يتحدثون عن القصة الآن، ومن يدري ماذا تكون ردة فعل الرجال الذين اشتروا لها الهواتف بعد أن انكشف الأمر".



وأضاف دو: "شاو ليست من عائلة ثرية، فوالدها عامل، ووالدتها ربة منزل، وهي الابنة الكبرى لهما. ومع تقدم والديها في السن، وجدت شاو نفسها تحت ضغوطات كبيرة لشراء منزل لهما، ولكن أحداً لا يزال غير مصدق أن تلجأ إلى هذا الأسلوب لشراء المنزل!".



