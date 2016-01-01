حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

يتحرك حيوان الكسلان ببطء لا يصدق، فسرعته لا تتعدى ثلاثة أمتار في الدقيقة. ويتميز الكسلان بوجود مخالب طويلة في أطرافه وهو ما يجعله يسير بصعوبة شديدة على الأرض، لذلك فهو يقضي معظم أوقات حياته فوق الاشجار التي تعتبر موطنه الاساسي . يعيش الكسلان ثنائي الأصابع حوالي 29 عام ، بينما يعيش الكسلان ثلاثي الأصابع لنحو 30 عاما.

اعتقد الباحثون سابقاً بأن الثدييات الخمولة تنام لمدة قد تصل إلى 16ساعة. إلا أن دراسة حديثة أجراها ماكس بلانك في معهد دراسات علم الطيور بمدينة سترانبرغ الألمانية عام 2008 تشير إلى أن الكسلان ينام في الحقيقة أقل من عشر ساعات يومياً، أي أكثر بقليل فقط مما ينامه الإنسان.

توصل الباحثون في كوستا ريكا إلى أن حيوان الكسلان يحتاج لثلاثين يوماً لهضم الطعام، وهو أطول معدل مسجل من بين أنواع الثديات. كما يخرج الكسلان من أماكنه الآمنة في الأشجار للتبرز والتبول مرة واحدة أسبوعياً.

خلافاً لمعظم أنواع الثدييات التي لديها 7 فقرات عنقية، فالكسلان ثلاثي الأصابع لديه 9 فقرات، مما يسمح له بإدراة رأسه لـ270 درجة.

تتعلق صغار الكسلان بأمهاتها لمدة سنة كاملة تتعلم خلالها كيفية الأكل وإيجاده. وبعد ذلك تتأقلم مع حياة العزلة الانفرادية. تجتمع حيوانات الكسلان مع بعضها البغض خلال موسم التزاوج فقط.

تغطي جسم الكسلان فروة خضراء مع طبقات من الطحالب على سطح الجلد، مما يوفر له فرصة التمويه بين الأشجار. وقد أظهرت دراسة حديثة بأن بعض الفطريات الموجودة في فرة الكسلان قد تساعد على مكافحة بعض أنواع السرطان والبكتيريا.

رغم حركتها البطيئة إلا أن بعض أنواع الكسلان تجيد السباحة. وأثناء السباحة تكون حركة الكسلان أسرع بثلاثة أضعاف عن حركته فوق الأرض. ريبيكا شتاودينماير/ ريم ضوا.