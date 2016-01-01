طبيبان بمصر يتشاجران بالمشارط أثناء جراحة لمريض

اقدم طبيبان بمستشفى كفر الدوار على عملاً يتنافى تماماً مع اخلاقيات مهنة الطب حيث نشبت بينهما مشادة كلامية اثناء قيامهما بجراء جراحة لأحدى المرضى داخل غرفة العمليات وما لبث المشادة بينهما الى ان تطورت الى استخدام المشارط الطبية مما ادى الى اصابة احدهما بجرح غائر فى الوجه الامر الذى تسبب فى احداث فوضى داخل غرفة العمليات مما دفع زميل ثالث لهما الى اخراجهما من غرفة العمليات وقام باتمام الجراحة للمريض .



وعلى حد ما اشار به وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة الدكتور علاء الدين عثمان الى انه تلقى بلاغاً بالواقعة وقد اصدر تعليماته الى احالة الطبيبين الى النيابة وتوقيع عقوبات قاسية عليهم ، حتى تكون بمثابة الردع لمن تسول له نفسه الاستهانة بأخلاقيات مهنة الطب المقدسة وايضاً لمن يستهين بحياة المرضى.



وعلى الجانب الاخر فقد ادى هذا الحادث الى موجة كبيرة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما تدنت اليه اخلاقيات العاملين فى مهنة الطب فى مصر كما طالب النشطاء بضرورة وضع عقاب رادع لهذين الطبيبين .