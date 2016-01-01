بالفيديو.. عروس حسناء تستعرض قوتها أمام العريس بلعب العقلة

أرادت عروس صينية حسناء إرسال رسالة تحذير إلى عريسها، مفادها أن رقتها التي تبدو عليها تخفي وراءها قوة قد تظهر وقت اللزوم فلم تجد أفضل من أداء تمرينات العقلة أمامه.

وظهرت العروس في حالة بدنية جيدة وهي تؤدي التمرينات بفستان الزفاف قبل لحظات من دخول القاعة، وسط دهشة واستغراب الموجودين من أصدقائها وأقاربها.