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بالفيديو.. جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل فيس بوك

بواسطة أخبارنا المغربية 41 دقيقة مضت
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بالفيديو.. جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل فيس بوك

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لعدد من طالبات كلية الطب بالشيشان أثناء إحدى المحاضرات.

 

وحقق مقطع الفيديو 869 ألف مشاهدة منذ نشره، ويظهر إحدى الطالبات تمرح خلال المحاضرة مصورة صديقاتها اللاتي يغطين وجههن بعد تفاجأهن. 

 

وأثنى الكثيرون على جمال الفتيات اللاتي ستصبحن طبيبات في المستقبل.

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