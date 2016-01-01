بالصور: قطة وفية تعيش فوق قبر صاحبتها لعام كامل

توصف الكلاب عادة بأنها أكثر الحيوانات وفاء وإخلاصاً، لكن هذه القطة أثبتت أن صفة الوفاء لا تقتصر على الكلاب، حيث أصرّت على ملازمة قبر صاحبتها منذ أن توفيت قبل عام.



وبعد أن سمع كيلي كيناغاو برايتنو (28 عاماً) بكاء القطة، وهي مستلقية على أرض المقبرة في وسط جاوا بأندونيسيا، قرر أن يتبناها ويحملها إلى منزله، إلا أن القطة الوفية كانت تعود دائماً إلى المقبرة، لتتمرّغ بشاهدة قبر صاحبتها.

واعتادت القطة على مدى عام كامل أن تسير باتجاه منزل صاحبتها المتوفاة، ليقوم أبناؤها بإطعامها، قبل أن تعود إلى المقبرة من جديد. وعلى الرغم من أن المارة يقدمون لها الطعام والشراب، إلا أنها ترفض مغادرة المكان، حيث تحولت المقبرة إلى مكان سكنها الدائم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال كيلي الذي انفطر قلبه لحال القطة: "اعتقدت في البداية أنها مشردة، وحاولت أن أقدم لها المساعدة، لكنها كانت تعود في كل مرة إلى المقبرة، لتجلس على قبر صاحبتها، حيث لم تفارقه منذ وفاتها قبل عام".

وبعد أن لحق كيلي بالقطة في رحلاتها اليومية إلى منزل صاحبتها السابقة، اكتشف أنها كانت تتردد على منزل السيدة العجوز التي توفيت العام الماضي، ورغم حصولها على الطعام والشراب من المارة، لكنها كانت دوماً تفضل تناول طعامها في المنزل الذي كانت تعيش فيه.