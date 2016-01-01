بالفيديو: شاهد كيف حاول هذا الرجل التخلص من الصدأ في سيارته

حاول رجل مسن من لاتفيا التخلص من الصدأ في سيارته عبر ملئ 12000 ليتراً من الكوكا كولا في حفرة كبيرة والغطس بسيارته في الحفرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وقام الرجل الذي يبلغ من العمر 73 عاماً بحفر حفرة كبيرة في حقله وأفرغ 6000 عبوة من الكوكا كولا من فئة اللترين في الحفرة. وقد وصلت كلفة التجربة إلى أكثر من ثمانية آلاف دولار أمريكي واستغرق تنفيذها يومين كاملين.



وقال الرجل بأن أبناءه وأقاربه الذين يعيشون في الخارج قاموا بتمويل هذه التجربة وذلك لعدم مقدرته على تحمل نفقاتها. وبعد أن أكمل الرجل ملء الحفرة بالكوكا كولا أضاف ما يقارب 40 كيلوغراماً من الصودا ليتأكد من فاعلية الكوكا كولا.



وبعد فشل هذه التجربة في إحداث تفاعل كيماوي، قاد الرجل سيارته القديمة إلى الحفرة ليرى إن كانت ستزيل الصدأ منها.



ولسوء الحظ، فقد قاد الرجل سيارته إلى الحفرة المليئة بالكوكا كولا بسرعة الأمر الذي أدى لاصطدامها بالجهة المعاكسة حيث فشلت التجربة في تحقيق هدفها وتسببت بأضرار إضافية للسيارة.

