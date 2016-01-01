الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو: شاهد كيف حاول هذا الرجل التخلص من الصدأ في سيارته

بالفيديو: شاهد كيف حاول هذا الرجل التخلص من الصدأ في سيارته

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: شاهد كيف حاول هذا الرجل التخلص من الصدأ في سيارته

حاول رجل مسن من لاتفيا التخلص من الصدأ في سيارته عبر ملئ 12000 ليتراً من الكوكا كولا في حفرة كبيرة والغطس بسيارته في الحفرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقام الرجل الذي يبلغ من العمر 73 عاماً بحفر حفرة كبيرة في حقله وأفرغ 6000 عبوة من الكوكا كولا من فئة اللترين في الحفرة. وقد وصلت كلفة التجربة إلى أكثر من ثمانية آلاف دولار أمريكي واستغرق تنفيذها يومين كاملين.

وقال الرجل بأن أبناءه وأقاربه الذين يعيشون في الخارج قاموا بتمويل هذه التجربة وذلك لعدم مقدرته على تحمل نفقاتها. وبعد أن أكمل الرجل ملء الحفرة بالكوكا كولا أضاف ما يقارب 40 كيلوغراماً من الصودا ليتأكد من فاعلية الكوكا كولا.

وبعد فشل هذه التجربة في إحداث تفاعل كيماوي، قاد الرجل سيارته القديمة إلى الحفرة ليرى إن كانت ستزيل الصدأ منها.

ولسوء الحظ، فقد قاد الرجل سيارته إلى الحفرة المليئة بالكوكا كولا بسرعة الأمر الذي أدى لاصطدامها بالجهة المعاكسة حيث فشلت التجربة في تحقيق هدفها وتسببت بأضرار إضافية للسيارة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات