القضاء الباكستاني يرفض العفو عن فتاة غلاف مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"

رفض المدعي العام الباكستاني، التماسا بدفع كفالة لإخلاء سبيل فتاة غلاف مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” الأفغانية ذات العينين الخضراوين، التي تم القبض عليها، الأسبوع الماضي، بدعوى تزويرها وثائق جنسية باكستانية.

من ناحيتها، نفت شربات غولا، التهم، وأصرت على أنها لم تحصل على الجنسية الباكستانية بالاحتيال، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأوضح المدعي العام، محسن دوار، أن المحكمة رفضت الالتماس، الأربعاء، عازيا ذلك إلى عدم وجود أدلة لإثبات الجنسية الباكستانية.

وغولا لاجئة أفغانية ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم عام 1984، بعدما التقط المصور ستيف ماكوري صورة لها، بعينيها الخضراوين الجذابين، نشرت على غلاف مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” الأميركية الشهيرة.

وعثر عليها ماكوري مرة أخرى في أفغانستان في عام 2002، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وظهرت غولا في باكستان 2014، لكنها توارت عن الأنظار عندما وجهت إليها السلطات الباكستانية تهمة شراء بطاقة هوية باكستانية مزورة.

ووعد وزير الداخلية، شودري نزار علي خان، بإطلاق سراح غولا، بكفالة.