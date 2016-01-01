بالفيديو.. عروس تعض عريسها وتمنعه من إلباسها الدبلة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لعروس تداعب العريس وترفض محاولاته معها لنقل الدبلة من يدها اليسرى لليمنى، إيذانًا بإتمام الزواج.
وظلت العروس تمتنع عن ترك يدها للعريس ووصل الأمر إلى حد عضه في يده وسط لحظات من المرح والسعادة بينهما إلى أن استطاع العريس في النهاية إتمام المهمة.
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