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بالفيديو..انهيار مبنى في روسيا وخروج السكان قبله بلحظات

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 2 دقيقة مضت
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بالفيديو..انهيار مبنى في روسيا وخروج السكان قبله بلحظات

نشرت سيدة روسية مقطع فيديو صورته بنفسها من شرفة منزلها للحظة انهيار بناية مقابلة لها في العاصمة موسكو.

 

وأظهر المقطع خروج بعض الأشخاص من داخل البناية قبل لحظات قليلة من انهيارها، ولم تتوفر معلومات تفصيلية إن كان هناك ضحايا للحادث من عدمه.

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