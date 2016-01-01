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بالفيديو.. بطة شجاعة تحمي دجاجا من هجوم صقر

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 58 دقيقة مضت
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بالفيديو.. بطة شجاعة تحمي دجاجا من هجوم صقر

هرعت بطة شجاعة لإنقاذ دجاج من مخالب صقر، حاول شن هجوما عليهم في فناء خلفي لأحد المنازل.

 

تم مشاركة الفيديو على موقع رديت، وظهرت البطة الشجاعة وهي تطير بجناحيها نحو الصقر الذي حاول الانقضاض على الدجاج، ودافعت عنهم بمنقارها حتى طار الصقر بعيدا في النهاية.

 

وذكر الموقع أن الدجاج عاد بسرعة إلى الحظيرة آمنا، وقال صاحب الحيوانات إن البطة والدجاج يعيشون معا لمدة 3 سنوات وعادة يعاملون بعضهم بطريقة فظة.

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