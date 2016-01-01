صيادو البعوض في ألمانيا يصطادون 30 ألف بعوضة هذا العام

حقق صيادو البعوض في ألمانيا رقما قياسيا جديدا حيث اصطادوا نحو 30 ألف بعوضة هذا العام. وقالت باحثة الأحياء دورين فالتر من مركز لايبنيتس للأبحاث الزراعية اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني) بمدينة مونشبرغ بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا إن المركز لم يتلق مثل هذا العدد من قبل منذ تأسيس مشروع أطلس البعوض عام 2012.

وأضافت فالتر: "كنا نخشى أن يفقد الناس اهتمامهم بالمشروع، ولكن هذا العام برهن عكس ذلك". وأوضحت الباحثة الألمانية أن الظروف الجوية هذا العام كانت مواتية أكثر لتكاثر لبعوض.

ويعمل المركز منذ عام 2012 بالتعاون مع معهد فريدريش لوفلر البيطري بمدينة غرايسفالد بولاية مِكلِنبورغ فوربومرن شرق ألمانيا على وضع خريطة حيوية لأنواع البعوض الذي يعيش في ألمانيا.