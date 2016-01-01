منصة تقدم مقاطع فيديو مملة تساعد على الاسترخاء والنوم

يفضل البعض أن يستسلموا للنوم أثناء متابعة التلفزيون، لكن ذلك لا يسير دائماً كما هو مخطط له، حيث تعرض في بعض الأحيان برامج أو مشاهد تشد الانتباه، وتحرمهم من النوم لدقائق أو حتى ساعات أخرى. لكن ذلك لن يحدث مع منصة "نابفليكس" المصممة خصيصاً لعرض برامج مملة تساعد على النوم.



ويصف موقع "نابفليكس" الخدمة التي يقدمها بأنها توفر للمستخدم إمكانية العثور على المحتوى الأكثر صمتاً وهدوءاً، مما يساعد على استرخاء الدماغ والعضلات وتنتهي بنومه بحسب موقع أوديتي سنترال.



وخلال تصفح الموقع، يمكن العثور على عدد كبير من البرامج المملة، مثل المحاضرات الطويلة، والأفلام الوثائقية، ومحاكاة لألعاب لا معنى لها، ومباريات شطرنج، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الثابتة وغيرها من البرامج التي تبعث على الضجر وتساعد على النوم.



ويقول فيكتور غتيريز أحد مؤسسي الموقع إن الفكرة من وراء نابفليكس هي جعل الترفيه مملاً، وذلك من خلال استعادة البرامج التي كنا نشاهدها في الطفولة، مثل الدروس التي كانت تقدم ما بعد وجبة الغداء والمسلسلات التلفزيونية الطويلة والمملة، والتي لن تشعر بالندم إذا سقطت نائماً وأنت تشاهدها.



وفي حديث لوكالة فرانس بريس أكد فيكتور أن الأمر ليس مجرد حملة دعائية، والخدمة متوفرة بالمجان حتى الآن للمستخدمين، وبالإضافة إلى المحتوى الذي يتم الحصول عليه من اليوتيوب، يقدم نابفليكس بعض المحتوى الأصلي الخاص بالموقع، ولكن بالطبع ليس للترفيه عن المستخدمين، إنما لجعلهم يشعرون بالملل والنعاس.