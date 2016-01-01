بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في جسد امرأة ضربتها صاعقة
تحولت امرأة إلى كرة من اللهب بعد أن ضربتها صاعقة قوية أثناء عبورها أحد الشوارع في تانزانيا.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كانت المرأة تسير تحت المطر في شارع وهي تحمل مظلة كبيرة وتتجه إلى منزلها، حيث فاجأتها صاعقة قوية حولت جسدها إلى كتلة من اللهب.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع، لحظة سقوط المرأة على الأرض والنيران تتطاير من جسدها، حيث ظلت مستلقية على الأرض لعدة دقائق قبل أن تنهض على قدميها ثانية.
ونجت المرأة بأعجوبة من الحادث، وهي بحالة صحية جيدة حاليا.
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