بالفيديو.. مصرع شخص في حادث تصادم بين سيارة وحافلة بتايلاند
لقي شخص مصرعه في حادث اصطدام سيارة بحافلة صغيرة على طريق سريع في مدينة لوبوري التايلندية.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، حادثا مروريا مروعا، لسيارة تصطدم بحافلة صغيرة وقذفتها إلى الجانب الآخر من الطريق، حيث حاول قائد سيارة فضية تجاوز الحافلة، لكن سائق الحافلة فقد السيطرة الأمر الذي أدى إلى قذفها عبر الطريق إلى الجانب الآخر، حيث توجهت بسرعة إلى الطريق المعاكس الذي كان يعج بالسيارات.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قتل شخص واحد من ركاب الفان إثر الحادث، بينما نجا السائق وبقية الركاب.
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