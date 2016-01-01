بالفيديو والصور.. متهوران يقفزان من أعلى فندق لحمام سباحة
نشر إثنان من المتهورين آخر مقطع فيديو يرصد قفزهما في حمام سباحة فندق من اعلى مبنى.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خاطر الثنائى المعروفان باسم " 8Booth " بحياتهما بالقفز من أعلى ارتفاع شاهق ليسقطا إلى مياه حمام سباحة، فبعد أن إعتلى أحدهم والممسك بالكاميرا سطح المبنى قفز ليصور صديقه يتبعه.
نشر إثنان من المتهورين آخر مقطع فيديو يرصد قفزهما في حمام سباحة فندق من اعلى مبنى.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خاطر الثنائى المعروفان باسم " 8Booth " بحياتهما بالقفز من أعلى ارتفاع شاهق ليسقطا إلى مياه حمام سباحة، فبعد أن إعتلى أحدهم والممسك بالكاميرا سطح المبنى قفز ليصور صديقه يتبعه.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟