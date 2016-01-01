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بالفيديو والصور.. متهوران يقفزان من أعلى فندق لحمام سباحة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 15 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. متهوران يقفزان من أعلى فندق لحمام سباحة

نشر إثنان من المتهورين آخر مقطع فيديو يرصد قفزهما في حمام سباحة فندق من اعلى مبنى.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خاطر الثنائى المعروفان باسم " 8Booth " بحياتهما بالقفز من أعلى ارتفاع شاهق ليسقطا إلى مياه حمام سباحة، فبعد أن إعتلى أحدهم والممسك بالكاميرا سطح المبنى قفز ليصور صديقه يتبعه.

نشر إثنان من المتهورين آخر مقطع فيديو يرصد قفزهما في حمام سباحة فندق من اعلى مبنى.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خاطر الثنائى المعروفان باسم " 8Booth " بحياتهما بالقفز من أعلى ارتفاع شاهق ليسقطا إلى مياه حمام سباحة، فبعد أن إعتلى أحدهم والممسك بالكاميرا سطح المبنى قفز ليصور صديقه يتبعه.

 
 
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