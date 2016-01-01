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بالفيديو.. لحظة انفجار هاتف واشتعال النيران به في يد صاحبه

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 12 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة انفجار هاتف واشتعال النيران به في يد صاحبه

ازدادت حوادث اشتعال بطاريات الهواتف المحمولة بشكل مطرد حتى بات الأمر يشكل قلقًا بين المستخدمين، واضطرت بعض الشركات العملاقة إلى سحب بعض إصداراتها بعد ظهور عيوب بها.

 

وفي هذا المقطع يظهر انفجار أحد الهواتف بشكل مفاجئ في يد صاحبه أثناء تفحصه له، مما أدى لاضطرام النيران به بشكل كاد يصيبه بالأذى.

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