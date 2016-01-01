بالفيديو.. لحظة هجوم أسد على شاب وإنقاذه بأعجوبة

كاد شاب يدفع ثمنًا غاليًا لاستهانته بأسد يقوم بتربيته أحد أصدقائه ولجوئه إلى مداعبته بشكل أثار استفزازه وغضبه الأمر الذي دفع الأخير للهجوم عليه.

وانقض الأسد على الشاب بشكل مباغت وبدأ في مهاجمته لولا تدخل مربيه الذي استطاع إنقاذه في الوقت المناسب تمامًا.