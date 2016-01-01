بالفيديو.. لحظة هجوم أسد على شاب وإنقاذه بأعجوبة
بواسطة 2 ساعات 10 دقيقة مضت
كاد شاب يدفع ثمنًا غاليًا لاستهانته بأسد يقوم بتربيته أحد أصدقائه ولجوئه إلى مداعبته بشكل أثار استفزازه وغضبه الأمر الذي دفع الأخير للهجوم عليه.
وانقض الأسد على الشاب بشكل مباغت وبدأ في مهاجمته لولا تدخل مربيه الذي استطاع إنقاذه في الوقت المناسب تمامًا.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟