سرقة أغراض بقيمة 5 ملايين يورو من سيدتين قطرتين في باريس

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الثلاثاء (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) تعرض سيدتين قطريتين للسرقة في فرنسا. وبلغت قيمة الأغراض التي سرقت منهما حوالي 5 مليون يورو (5.32 مليون دولار). وأفادت شبكة "أل سي أي" ووكالة الأنباء الفرنسية بأن السيدتين، وهما في الستينات من عمرهما، كانتا على متن سيارة من طراز بنتلي، قادمتين من مطار لو بورجيه ومتوجهتان إلى العاصمة الفرنسية باريس..

وأجبر رجلان ملثمان سائق السيارة التي كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف. وبعد أن قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على "كل ما كان موجودا في السيارة من مجوهرات وملابس وأمتعة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر بالشرطة القول إن قيمة ما تم سرقته تبلغ ما لا يقل عن 5 مليون يورو. وقد تم تكليف فرقة الشرطة لمكافحة الجريمة في باريس بإجراء التحقيقات. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سائق السيارة هو الوحيد الذي تقدم بشكوى.

وغالبا ما يشهد المقطع المؤدي إلى مطاري رواسي شارل ديغول ولوبورجيه من الطريق السريع عمليات سطو تستهدف خلال الازدحام السيارات الفاخرة أو الأجانب الذين يسود الاعتقاد أنهم ينقلون مبالغ طائلة.

ويذكر أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان كانت تعرضت لعملية سرقة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث تم احتجازها في غرفتها الفندقية في أحد فنادق باريس، وسرقة مجوهرات تقدر بنحو 9 مليون يورو ( 10 مليون دولار). ودفعت حادثة كارداشيان رئيس بلدية باريس إلى الدفاع عن سمعة المدينة التي تستقبل أكبر عدد من الزوار على مستوى العالم.