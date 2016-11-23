الحكم على شخص صب الماء المغلي على زوجته في نزل للاجئين
حكمت محكمة ماينز اليوم الأربعاء (23.11.2016) على رجل يبلغ من العمر 24 سنة بالحبس لمدة ثمانية أعوام، وذلك بتهمة تشويه وجه زوجته، بصب الماء المغلي عليها وهي نائمة. ووفقا للبيانات التي طرحها المدعي العام الألماني فإن الرجل الذي كان يعيش هو وزوجته في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة ماينز وقت الحادثة، قام بصب الماء المغلي عليها وهي نائمة.
وأعترف الرجل بفعلته، وقال أنه قام فعلا بصب الماء على زوجته بشكل متعمد، وذلك بدافع الغيرة. وبالرغم من طلب المدعي العام حبس المتهم تسعة أعوام ونصف، إلا أن المحكمة قضت بحبسه مدة ثمانية سنوات بتهمة التسبب بجروح جسدية خطيرة.
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