تعرف على الدول الأكثر خيانة "للحياة الزوجية" في العالم
أظهرت دراسة جديدة أن تايلاند كانت الأعلى في معدلات الاعتراف بالخيانة بين الأزواج، حيث بلغت نسبتها 51%، تليها الدنمارك، بنسبة 46%، ثم إيطاليا وألمانيا بنسبة 45%.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، وموقعها الفرعي “statista” فقد كان بين الدول العشر الأعلى في معدلات الاعتراف بالخيانة فرنسا بنسبة 43%، والنرويج 41%، وبلجيكا 40%، وإسبانيا 39%، والمملكة المتحدة 36%، وفي المركز العاشر فنلندا، بنسبة 36%.
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