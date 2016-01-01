بالفيديو والصور.. رد فعل رجل عثر على فأر المرحاض

اكتشف رجل وجود فأر في مرحاضه، وبالرغم من محاولته التخلص منه إلا أنه كافح للفرار منه.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول "روس كيروان" التخلص من الفأر بدفع المياه أعلاه في المرحاض، لكن الفأر قاوم ذلك في سبيل الحرية وكافح حتى خرج من المرحاض وفر هاربا.

التقط مقطع الفيديو بنيو ساوث ويلز، حينما اكتشف الرجل أن فأرا يسبح في مرحاضه، والذي انتهى به الحال مختبئا خلف غسالته.