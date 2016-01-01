بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وتخرج دخانا تثير قلقا بالسعودية

أثارت بقعة ماء تصدر صوتا ويخرج منها دخان، بجوار متنزه بلدية محايل عسير، حيرة ودهشة مواطن سعودي.

وقام المواطن بتصوير البقعة بعد أن عثر عليها بالصدفة، عندما كان يمارس الركض في المتنزه، وعندما سأل أحد عمال البلدية عن ذلك، رد عليه قائلا:"لا أعلم".

وطالب المواطن الجهات المعنية بسرعة التوجه إلى المكان، خوفا من وجود ماس كهربائي خصوصا وأن بقعة الماء قريبة جدا من كابل كهرباء مقطوع.