الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وتخرج دخانا تثير قلقا بالسعودية

بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وتخرج دخانا تثير قلقا بالسعودية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. بقعة ماء تصدر صوتا وتخرج دخانا تثير قلقا بالسعودية

أثارت بقعة ماء تصدر صوتا ويخرج منها دخان، بجوار متنزه بلدية محايل عسير، حيرة ودهشة مواطن سعودي.

 

وقام المواطن بتصوير البقعة بعد أن عثر عليها بالصدفة، عندما كان يمارس الركض في المتنزه، وعندما سأل أحد عمال البلدية عن ذلك، رد عليه قائلا:"لا أعلم".

 

وطالب المواطن الجهات المعنية بسرعة التوجه إلى المكان، خوفا من وجود ماس كهربائي خصوصا وأن بقعة الماء قريبة جدا من كابل كهرباء مقطوع.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات