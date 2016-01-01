بالفيديو.. كرة نارية عملاقة تظهر في السماء تثير رعب الأمريكيين

فوجئ سكان ولاية فلوريدا بكرة نارية ضخمة تظهر في السماء ليلا، وانفجرت في النهاية على هيئة ضوء ساطع.

وفقا لما ذكره موقع ميرور، أثار المشهد رعب السكان المحليين واستدعوا الشرطة وسط مخاوفهم بأن يكون غزوا من الكائنات الفضائية.

وسجل أحد الضباط أول فيديو للكرة النارية، ثم رصدت كاميرات مراقبة المنازل المشهد.

وذكر الموقع أن بعض الولايات شهدت أيضا المشهد الغريب بجانب فلوريدا كولاية جورجيا وآلاباما، ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية، فإن الكرة النارية هي في الأصل نيزك ناري.