بالفيديو: نجا من حادث مروع فسقط عمود كهرباء على رأسه

تعرض راكب دراجة نارية برازيلي لحادث مروع بينما كان يقود دراجته بسرعة جنونية في أحد الشوارع حيث اصطدم بعمود للكهرباء وسقط على الأرض قبل أن يسقط عمود الكهرباء عليه.



ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث حيث ظهر راكب الدراجة دانيال جوفينتينو روماو (21 عاماً) وهو يقود دراجته بسرعة كبيرة قبل أن تصدمه سيارة عند مفترق طرق.



وعلى الرغم من أن اصطدامه بالسيارة لم يكن قوياً ولكن سرعته الزائدة تسببت في اصطدامه بعمود كهرباء على بعد عدة أمتار من السيارة.



ولدى اصطدامه بعمود الكهرباء، سقط دانيال على الأرض ونهض على قدميه دون أن يصاب بأي أذى. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فسرعان ما هوى عمود الكهرباء الذي تضرر جراء الحادث وسقط على دانيال.



وقال دانيال معلقاً على ما حدث: "بعدما تنفست الصعداء ونهضت على قدمي، فوجئت بعمود الكهرباء يسقط كالصاعقة على رأسي. وبعد لحظات نظرت إلى ساقيّ فاكتشفت بأنهما قد تضررتا بشكل كبير".



وأضاف دانيال "على الرغم من الألم الشديد الذي شعرت به، ولكني لم أفقد وعيي أبداً. أنا سعيد لأنني نجوت من الموت".



ويذكر بأن دانيال أصيب بتهشم في عظام الساقين حيث قال الأطباء بأنهم اضطروا لضم القطع المتهشمة من العظام باستخدام مسامير فولاذية، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.