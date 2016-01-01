بالفيديو: حاولت إجراء لقاء معه على الهواء فرشقها بدلو من الماء
في مشهد صادم، أظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل أسترالي برشق مذيعة بدلو من الماء أثناء محاولتها إجراء لقاء معه على الهواء مباشرة.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أستراليا لصالح قناة "ناين نيوز" المذيعة الشقراء أليكس بيرنهاردت وهي تحاول إجراء لقاء مع رجل اعتقلته الشرطة في وقت سابق لحيازته قنبلة يدوية مزيفة.
ورفض الرجل إجراء اللقاء في بداية الأمر قبل أن يهدد المذيعة برشقها بدلو من الماء البارد. وسرعان ما نفذ الرجل تهديده وأفرغ مياه الدلو على المذيعة التي تبلل معظم جسدها بالماء.
ويذكر بأن المذيعة أليكس كانت في آخر يوم لها في العمل، وكانت تنوي اختتام عملها بهذا اللقاء. وبعد نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني، لقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً بين المتابعين، وحصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى 174000 مشاهدة حتى الآن، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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