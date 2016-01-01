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بالفيديو: إصابة 4 رجال الشرطة أثناء إحباطهم عملية سطو فاشلة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 27 دقيقة مضت
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بالفيديو: إصابة 4 رجال الشرطة أثناء إحباطهم عملية سطو فاشلة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام لصوص مسلحين بسكاكين باقتحام متجر للمجوهرات في وسط لندن بهدف سرقته قبل أن يحبط رجال الشرطة محاولتهم.

ضبطت الشرطة البريطانية أربعة لصوص بالجرم المشهود وهم يقومون بالسطو على متجر للمجوهرات، وقامت بإحباط العملية ومطاردة اللصوص.

وأصيب خمسة من رجال الشرطة في هذه العملية، ولا يزال أحدهم يخضع للعلاج في المستشفى إثر إصابته بكسر في الجمجمة جراء قيام اللصوص بصدمه بالدراجة النارية أثناء محاولتهم الفرار من المكان. ويظهر أحد أفراد العصابة وهو ينطلق بدراجته النارية ويصدم ثلاثة من رجال الشرطة.  

وكان رجال الشرطة شاهدوا دراجتين ناريتين تتوقفان أمام متجر المجوهرات ما أثار الشكوك لديهم، وقاموا بالإغارة على اللصوص قبل أن يتمكنوا من سرقة أي شيء من المتجر.

وفي نهاية المطاف تمكنت الشرطة من القبض على اللصوص ووجهت إليهم تهم السطو المسلح ومقاومة رجال الشرطة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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