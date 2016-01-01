بالفيديو.. لحظة سرقة امرأة باعت ذهبها لعلاج ابنتها المريضة بالمغرب
رصدت كاميرات المراقبة داخل محل ذهب بالمغرب عملية سرقلة احترافية تعرضت لها امرأة، على يد نشالة محترفة استولت على قيمة ذهبها الذي باعته قبل لحظات لعلاج ابنتها المريضة.
ورصدت النشالة ضحيتها وهي تلتقط النقود لتضعها داخل حقيبتها، فلم تمهلها الفرصة للخروج بها، واستولت عليها في الحال بعد أن عطلتها عن الخروج امرأة أخرى.
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