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كيف ترتبط الأسنان بمشكلات ضعف الانتصاب

بواسطة رويترز دقيقة واحدة مضت
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كيف ترتبط الأسنان بمشكلات ضعف الانتصاب

تقول مراجعة جديدة لدراسات قائمة إن ضعف الانتصاب يعد أكثر شيوعاً في الرجال المصابين بأمراض في اللثة.

 ويقول معدو المراجعة إن العدوى البكتيرية المزمنة للثة أو التهاب دواعم السن تعد شائعة ومصدراً رئيسياً لسقوط الأسنان لدى البالغين. وتم الربط بين هذه الحالة وزيادة خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب والالتهاب العام والمرتبطين بدورهما بالإصابة بالجلطة الدماغية وتصلب الشرايين.

كما أن الجلطة الدماغية وتصلب الشرايين مرتبطان أيضاً بضعف الانتصاب. وقال الدكتور تشياغانغ تشاو من مستشفى فيرست ِأفيليتد في جامعة قوانغتشو الطبية في الصين "في رأينا أن الآلية البيولوجية الفعلية لضعف الانتصاب في مرضى التهاب دواعم السن مازالت لم تُفهم بشكل جيد".

وأضاف تشاو: "ربما مازال من السابق لأوانه جدا القول إنه يتعين على الرجال المصابين بضعف الانتصاب فحص أسنانهم وإن الرجال المصابين بالتهاب مزمن في دواعم السن يجب أن يشعروا بقلق بشأن أدائهم الجنسي، ولكن ربما يكون من المفيد إخطار المرضى المصابين بالتهاب مزمن في دواعم السن بارتباط هذا المرض بضعف الانتصاب".

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