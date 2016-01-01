مصور بريطاني شهير ينتحر بعد اتهامه باغتصاب قاصرات

انتحر مصور بريطاني بارز اتهم بالاغتصاب من جانب العديد من السيدات اللائي صورهن مساء أمس الجمعة في باريس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.



وقالت قناة "أوروبا 1" الفرنسية إن أحد جيران دايفيد هاملتون (83 عاماً)، الذي حصل على شهرته من تصويره لفتيات مراهقات عرايا، عثر عليه فاقداً الوعي في شقته. ولم تتمكن الطواقم الطبية التي تم استدعاؤها من إنقاذ حياته.



وكانت المذيعة بالتلفزيون الفرنسي فلافي فلامينت قد كتبت في كتاب صدر الشهر الماضي أنها تعرضت للاغتصاب عام 1987 وهي في سن 13 عاماً من مصور شهير.



وقالت الأسبوع الماضي إن المصور هو هاميلتون، وبعد ذلك تقدمت امرأتان أخريان وتحدثتا عن تعرضهما للاغتصاب أيضاً. ونفى هاميلتون الاتهامات المنسوبة إليه وقال يوم الأربعاء وفقاً لـ"أوروبا 1" "أنا بريء، ولدي الحق في أن تعتبرونني بريئاً".