الرئيسية | الأخـيـرة | مصور بريطاني شهير ينتحر بعد اتهامه باغتصاب قاصرات

مصور بريطاني شهير ينتحر بعد اتهامه باغتصاب قاصرات

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 3 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مصور بريطاني شهير ينتحر بعد اتهامه باغتصاب قاصرات

انتحر مصور بريطاني بارز اتهم بالاغتصاب من جانب العديد من السيدات اللائي صورهن مساء أمس الجمعة في باريس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

 وقالت قناة "أوروبا 1" الفرنسية إن أحد جيران دايفيد هاملتون (83 عاماً)، الذي حصل على شهرته من تصويره لفتيات مراهقات عرايا، عثر عليه فاقداً الوعي في شقته. ولم تتمكن الطواقم الطبية التي تم استدعاؤها من إنقاذ حياته.

وكانت المذيعة بالتلفزيون الفرنسي فلافي فلامينت قد كتبت في كتاب صدر الشهر الماضي أنها تعرضت للاغتصاب عام 1987 وهي في سن 13 عاماً من مصور شهير.

وقالت الأسبوع الماضي إن المصور هو هاميلتون، وبعد ذلك تقدمت امرأتان أخريان وتحدثتا عن تعرضهما للاغتصاب أيضاً. ونفى هاميلتون الاتهامات المنسوبة إليه وقال يوم الأربعاء وفقاً لـ"أوروبا 1" "أنا بريء، ولدي الحق في أن تعتبرونني بريئاً".

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات