لأول مرة .. محجبة تقدم الأخبار التلفزيونية في كندا (فيديو)

غدت الصحفية جينيلا ماسا أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية.

وذكرت وكالات أنباء يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن الصحفية جينيلا ماسا (29 عاما) صنعت مفاجأة حين ظهرت بالحجاب على قناة "سيتي نيوز" التي تبث برامجها من مدينة تورونتو، في نشرة إخبارية.

وأبدت ماسا سعادتها بتقديم الأخبار وممارسة عملها دون أن تضطر إلى خلع الحجاب، قائلة إن اليوم الذي قدمت فيه الأخبار التلفزيونية وهي محجبة، يوم هام.

يذكر أن ماسا ولدت في بنما التي ينحدر منها والداها، وأتت إلى كندا مع أمها وهي في العام الأول من عمرها. ونشأت في مدينة تورونتو، حيث اعتنقت والدتها الإسلام، فربت ابنتها وفق تعاليم الدين منذ سن مبكرة.

وكانت ماسا أول مراسلة تلفزيونية محجبة في كندا عام 2015.