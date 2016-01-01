الرئيسية | الأخـيـرة | لأول مرة .. محجبة تقدم الأخبار التلفزيونية في كندا (فيديو)

لأول مرة .. محجبة تقدم الأخبار التلفزيونية في كندا (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لأول مرة .. محجبة تقدم الأخبار التلفزيونية في كندا (فيديو) لأول مرة .. محجبة تقدم الأخبار التلفزيونية في كندا (فيديو)

غدت الصحفية جينيلا ماسا أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية.

وذكرت وكالات أنباء يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن الصحفية جينيلا ماسا (29 عاما) صنعت مفاجأة حين ظهرت بالحجاب على قناة "سيتي نيوز" التي تبث برامجها من مدينة تورونتو، في نشرة إخبارية.

وأبدت ماسا سعادتها بتقديم الأخبار وممارسة عملها دون أن تضطر إلى خلع الحجاب، قائلة إن اليوم الذي قدمت فيه الأخبار التلفزيونية وهي محجبة، يوم هام.

يذكر أن ماسا ولدت في بنما التي ينحدر منها والداها، وأتت إلى كندا مع أمها وهي في العام الأول من عمرها.  ونشأت في مدينة تورونتو، حيث اعتنقت والدتها الإسلام، فربت ابنتها وفق تعاليم الدين منذ سن مبكرة.

وكانت ماسا أول مراسلة تلفزيونية محجبة في كندا عام 2015.

 

 

مجموع المشاهدات: 545 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات