CNN تعرض فيلماً إباحياً ساخناً لمدة 30 دقيقة بالخطأ
عرضت القناة الأمريكية “CNN” الليلة الماضية وعند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث كان الجمهور يستعد لمتابعة حلقة جديدة من أجزاء “أنتوني بوردين”، لكن الصدمة كانت حينما انطلق بث فيلم إباحي للبالغين استمر على الهواء لمدة 30 دقيقة دون أن يلتفت القيمون على محطة cnn لهذا الخطأ الفادح.
وفي التفاصيل، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن الخطأ تسببت به شركة RCN التي تولى تنسيق البث المحلي في بوسطن، وهي المسؤولة عن عملية نقل البث وتوفير القنوات على الصعيد المحلي.
إلا أن كبسة زر خاطئة، حولت بث قناة cnn إلى إحدى القنوات الإباحية، ليستمر العرض مدة 30 دقيقة دون أن يلتفت احد للخطأ.
وحدهم رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين نشروا تغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي ينبهون القناة لخطئها حيث قالت إحداهن عبر حسابها على تويتر “لا يسعني الإنتظار حتى الصباح كي تتنبه شركة RCN للخطأ الفادح التي ارتكبته باستبدال بث cnn بفيلم إباحي مخصص للبالغبين” لتتبعها عدد من التغريدات التي على ما يبدو أيقظت مرتكبي هذا الخطأ بعد 30 دقيقة من “العرض الساخن”.
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