بالصور: أحذية مصنوعة من الشوكولاتة بسعر 260 دولاراً
يبيع أحد المتاجر الراقية في العاصمة اليابانية طوكيو أحذية بالحجم الطبيعي مصنوعة من الشوكولاتة، وبسعر يصل إلى حوالي 280 دولاراً لكل زوج من هذه الأحذية.
وجاءت فكرة تصنيع هذه الأحذية من قبل صانع الشوكولاتة المحترف موتوهيرو أوكاي، الذي يعمل في بوتيك "ليكلات" بفندق "ريغها رويال". ويصل طول كل حذاء إلى حوالي 26 سم، والأحذية مصنوعة بالكامل من الشوكولاتة بما في ذلك النعل والأربطة، بحسب موقع أوديتي سنترال.
ويقدم المتجر أحذيته المصنوعة من الشوكولاتة بثلاثة تدرجات للون البني: داكن وفاتح وبني مائل للأحمر، ويتميز كل منها بلمعة تشبهة لمعة الجلد الطبيعي، مما يجعل من الصعب التمييز بين أحذية الشوكولاتة والأحذية الطبيعية.
ويحصل الزبون مع كل حذاء على كامل الملحقات المخصصة للعناية بالاحذية، وجميعها مصنوعة من الشوكولاتة. ويبيع المتجر كل حذاء بثمن يصل إلى 29.160 ين ياباني (258.45 دولار)، وسيتم تصنيع 9 أزواج فقط من هذه الأحذية، ويمكن الحصول عليها من خلال الحجز المسبق خلال الفترة من 20 يناير (كانون الثاني) وحتى 7 فبراير (شباط) القادم.
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