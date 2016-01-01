الرئيسية | الأخـيـرة | بالصور: أحذية مصنوعة من الشوكولاتة بسعر 260 دولاراً

بالصور: أحذية مصنوعة من الشوكولاتة بسعر 260 دولاراً

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور: أحذية مصنوعة من الشوكولاتة بسعر 260 دولاراً

يبيع أحد المتاجر الراقية في العاصمة اليابانية طوكيو أحذية بالحجم الطبيعي مصنوعة من الشوكولاتة، وبسعر يصل إلى حوالي 280 دولاراً لكل زوج من هذه الأحذية.

 وجاءت فكرة تصنيع هذه الأحذية من قبل صانع الشوكولاتة المحترف موتوهيرو أوكاي، الذي يعمل في بوتيك "ليكلات" بفندق "ريغها رويال". ويصل طول كل حذاء إلى حوالي 26 سم، والأحذية مصنوعة بالكامل من الشوكولاتة بما في ذلك النعل والأربطة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقدم المتجر أحذيته المصنوعة من الشوكولاتة بثلاثة تدرجات للون البني: داكن وفاتح وبني مائل للأحمر، ويتميز كل منها بلمعة تشبهة لمعة الجلد الطبيعي، مما يجعل من الصعب التمييز بين أحذية الشوكولاتة والأحذية الطبيعية.

ويحصل الزبون مع كل حذاء على كامل الملحقات المخصصة للعناية بالاحذية، وجميعها مصنوعة من الشوكولاتة. ويبيع المتجر كل حذاء بثمن يصل إلى 29.160 ين ياباني (258.45 دولار)، وسيتم تصنيع 9 أزواج فقط من هذه الأحذية، ويمكن الحصول عليها من خلال الحجز المسبق خلال الفترة من 20 يناير (كانون الثاني) وحتى 7 فبراير (شباط) القادم.

مجموع المشاهدات: 178 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات