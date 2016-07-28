شاهد.. مُغامر يقفز "منقلبا" أمام مترو مسرع!
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لشاب روسي متهور بحياته بالقفز أمام مترو متحرك أثناء دخوله إحدى المحطات.
وبين الفيديو، الشاب وهو يحكم رباط حذائه ثم قفز منقلبا رأسا على عقب من أمام القطار وقبل أن يصدمه بثوان ليسقط على طرف الرصيف الثانى.
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