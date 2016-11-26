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إزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد تسببه بوفاة طفل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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إزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد تسببه بوفاة طفل

أكدت حديقة الملاهي في مدينة كانساس الأمريكية أنها ستقوم بإزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد إصابة طفل في العاشرة من عمره بكسر في عنقه في شهر أغسطس الماضي، أدى إلى وفاته.

وأكد مسؤولون في إدارة حديقة الملاهي أن المنزلق المائي سيُخرَج من الخدمة ويغلق نهائيا ويزال بعد استكمال التحقيقات الجارية.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الحديقة “في رأينا هذا هو التصرف الملائم الوحيد في أعقاب هذه المأساة” - وفقا لرويترز .

وقد توفي الطفل كيلب توماس شواب البالغ من العمر 10 سنوات في السابع من أغسطس، في ملاهي شليتربان للألعاب المائية على منزلق فيروكت المائي الذي ينزلق عليه الشخص لمسافة تعادل 17 طابقا بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

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