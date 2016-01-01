هؤلاء الرجال هم الأكثر تعرضاً للمشاكل العقلية!

وجدت دراسة جديدة أن الرجال المهووسين بالجنس والذكوريين هم الأكثر عرضة للمعاناة من مشاكل صحية عقلية.

أُجري البحث الذي نُشر في مجلة علم الإرشاد النفسي من قبل جمعية علم النفس الأمريكية، وينطوي على التحليل التلوي Meta-analysis (تحليل علم الإحصاء يتضمن تطبيق الطرق الإحصائية) لـ 78 عينة بحث شملت نحو 20 ألف رجل على مدى 11 عاما.

وتركز العينات على العلاقة بين الصحة النفسية والتوافق مع 11 معيارا حُددت من قبل الخبراء لتعكس نظرة المجتمع الذكورية التقليدية. وتضمنت هذه المعايير المشاركة في التحليل التلوي: الرغبة في الفوز والحاجة إلى السيطرة على المشاعر وخوض المخاطرة والعنف والهيمنة والهوس بالجنس (playboy) أو الإباحية، بالإضافة إلى الاعتماد على الذات وأولوية العمل والسلطة على المرأة وازدراء المثلية والسعي للمكانة الرفيعة، طبقاً لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

وركز الباحثون كذلك على 3 أنواع واسعة من النتائج الصحية العقلية: العلامات السلبية على الصحة العقلية (بما في ذلك الاكتئاب) والصحة العقلية الإيجابية (الرضا بالحياة) والسعي للمساعدة النفسية.

وجد الباحثون بعد البحث أن الرجال المهووسين بالعلاقات الجنسية شهدوا تدهورا في صحتهم العقلية العامة. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جويل ونغ من جامعة إنديانا بلومينغتون: “بشكل عام، يعاني الأفراد الذين ترتفع عندهم المعايير الذكورية من مشاكل صحية عقلية ومواقف أقل إيجابية في مجال طلب المساعدة النفسية، وذلك على الرغم من أن النتائج تختلف اعتمادا على أنواع محددة من المعايير الذكورية”.

وتوصل الباحثون على وجه التحديد إلى أن قواعد الاعتماد على الذات والسلوك المستهتر وفرض القوة على النساء كانت الأكثر ارتباطا بوجود آثار نفسية سلبية.

وقال وونغ: “تؤكد هذه النتائج أن فكرة الذكورية عند الرجال قد يكون لها تأثير ضار على الصحة العقلية النفسية، كما أن التركيز المفرط على العمل يمكن أن يكون ضارا”.

جدير بالذكر، أن هذه الدراسة شملت عينات معظمها من الذكور البيض في الولايات المتحدة، وركز بعض الأبحاث على الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الآسيويين.