بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه
في مشهد غريب للغاية لجأت عروس إلى تقييد شاب بالسلاسل المعدنية واقتادته إلى قاعة المناسبات المقرر عقد قرانهما بها بعدما حاول الأخير التراجع عن قراره بالزواج منها في اللحظات الأخيرة.
وظهرت العروس وهي تجر عريسها بالشارع موجهة نحوه سيلا من السباب، فيما اكتفى المارة بمشاهدة الموقف الغريب دون أن يتدخل أحد منهم.
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