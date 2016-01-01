الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه

بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 22 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه

في مشهد غريب للغاية لجأت عروس إلى تقييد شاب بالسلاسل المعدنية واقتادته إلى قاعة المناسبات المقرر عقد قرانهما بها بعدما حاول الأخير التراجع عن قراره بالزواج منها في اللحظات الأخيرة.

 

وظهرت العروس وهي تجر عريسها بالشارع موجهة نحوه سيلا من السباب، فيما اكتفى المارة بمشاهدة الموقف الغريب دون أن يتدخل أحد منهم.

مجموع المشاهدات: 341 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات