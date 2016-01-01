بالفيديو.. 7 أشياء توقف عن فعلها عقب استيقاظك

نشرت صفحة «باز كيتو» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقطع فيديو، يرصد سبع عادات خاطئة، يجب التوقف عن فعلها عند استيقاظك من النوم؛ لتأثيرها بالسلب على يومك:

1- لا تضغط على زر الغفوة عدة مرات بعد استيقاظك على صوت المنبه.

2- لا تستيقظ في الظلام، وحاول أن تتعرض للضوء وقت استيقاظك.

3- لا تبقى منكمشا على نفسك بعد استيقاظك.

4- توقف عن تصفح مواقع التواصل، لحظة استيقاظك أو تفقد بريدك الإلكتروني.

5- لا تشرب القهوة عقب استيقاظك.

6- رتب سريرك على الفور، ولا تتركه مبعثرا.

7- لا تترك غرفتك مظلمة.